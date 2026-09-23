Paşinyan'dan "Türkiye-Ermenistan sınırı" açıklaması

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Concordia Yıllık Zirvesi’nin panelinde konuşan Paşinyan, “Her şeyden önce Azerbaycan ile demiryolu bağlantısına sahip olacağız. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılmasını ve bunun kapsamında Ermenistan ile Türkiye arasındaki demiryolu bağlantısının da yeniden kurulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Genel çerçevede bu, uluslararası lojistiği tamamen değiştirecek. Çünkü uluslararası toplum Doğu ile Batı arasında yeni bir güzergâha kavuşacak” dedi.

“Barış Kavşağı” projesine de değinen Paşinyan, “TRIPP’in paralel bir sonucu olarak Fars Körfezi ile Karadeniz arasında demiryolu bağlantısı da kurulacak” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, söz konusu projenin ne anlama geldiğini şöyle açıkladı:

“Birkaç yıl önce Ermenistan hükümeti ‘Barışın Kavşağı’ adlı bir proje oluşturdu. İşte broşürü burada; hatta bunun için bir markalaşma çalışması bile yaptık. Tüm bunlarla birlikte bu proje gerçeğe dönüşüyor.”

Paşinyan, Batı Asya bölgesinde yaşanan gelişmeler hakkında, “ İran çevresinde yaşanan gelişmeler oldukça endişe verici, durumun istikrara kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.