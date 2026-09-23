Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

ABB Başkanı Yavaş, istifasını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

"BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Yavaş, söz konusu açıklamasında 'yoluna bağımsız' olarak devam edeceğini duyurdu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

Mansur Yavaş ayrıca, "Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım" ifadelerini kullandı.