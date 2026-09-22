Çin’den ABD’nin İran havayollarına yönelik yaptırımlarına tepki

El Meyadin’in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran havayolu şirketlerine yönelik yasa dışı yaptırımlarına karşı olduklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran’daki tüm ticari havayolu şirketlerinin 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde faaliyetlerinin durdurulacağını öne sürmüştü. Bessent’in açıklamasına göre Washington, İran havayollarına hizmet sağlayan yabancı şirketleri de ABD’nin finansal sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Çin daha önce de ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştıran ve İran’a karşı ticari yaptırımları genişleten yeni yasasını eleştirmişti. Söz konusu yasa, ABD Başkanı Donald Trump tarafından cuma günü geç saatlerde imzalanmıştı.