Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık oturumlarına katılan ülkelerle yürüttüğü istişareler kapsamında salı günü öğleden sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede İran-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanların yanı sıra Güney Kafkasya’da güvenlik ve iş birliği konularında varılan anlaşma ve mutabakatları gözden geçirerek, anlaşmaların hayata geçirilmesi ve iki halkın çıkarları doğrultusunda iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını vurguladılar.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeler hakkında bilgi verirken, İran’ın ABD ve İsrail rejiminin saldırganlığı ile yasa dışı baskıları karşısında egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunma kararlılığını vurguladı.