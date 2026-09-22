  1. Ekonomi
22 Eyl 2026 14:41

THY'nin İran uçuşları 8 aydır gerçekleşmiyor

THY'nin İran uçuşları 8 aydır gerçekleşmiyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran'a düzenlediği tüm uçuşları askıya aldığına dair iddialar üzerine İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan yanıt geldi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran'a yönelik uçuşlarını askıya aldığına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid Ahvan konuya dair yaptığı açıklamada, "THY, 8 aydır İran'a herhangi bir uçuş gerçekleştirmemiştir. Hâlihazırda aktif bir uçuş bulunmadığından, uçuşların iptali veya askıya alınması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ahvan, medyada yer alan spekülatif haberlerin mevcut uçuş durumuyla örtüşmediğini vurguladı.

News ID 1938703

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