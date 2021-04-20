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20 Nis 2021 14:11

Kuzey İrlanda’da tansiyon düşmüyor

Kuzey İrlanda’da tansiyon düşmüyor

Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı başlayan olaylar son bulmuyor. Polise taş atan protestocular, polis araçlarına da zarar verdi.

Kuzey İrlanda'da Prens Philip’in ölümü üzerine ara verilen şiddet olayları yeniden alevlendi.

Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı birlik yanlıları sokağa indi.

Başkent Belfast'ta ateş yakan protestocular, polise taş ve şişelerle saldırdı. Polis araçlarına da zarar verdi.

Birlik yanlıları, protokolün ticarete zarar verdiğini savunuyor

Birlik yanlıları, Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı çıkıyor.

Protokol, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Birlik yanlıları, Kuzey İrlanda Protokolü'nün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunuyor.

TRT Haber

News Code 1893832
https://tr.mehrnews.com/news/1893832/

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