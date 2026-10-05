İran’dan yeni savaş uyarısı: Ateşi herkesi sarar

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran’a karşı yeni bir savaş başlatılması durumunda çatışmanın etkilerinin tüm bölgeye yayılacağı uyarısında bulundu.

Tümgeneral Abdullahi açıklamasında, İran’ın son savaşlarda ABD ve İsrail’e karşı önemli kazanımlar elde ettiğini savunarak, Washington ve İsrail’in yeniden İran’a karşı harekete geçme hazırlığında olduğuna ilişkin haber ve bilgilerin bulunduğunu belirtti.

Tümgeneral Abdullahi, İran’ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu iddiaların İran’a karşı yeni bir savaş başlatmak için bahane olarak kullanıldığını söyledi.

İranlı komutan, İran halkının tarih boyunca bağımsızlık, adalet ve zulme karşı mücadeleyle özdeşleştiğini belirterek, ülkenin hiçbir zaman baskı ve tehditler karşısında geri adım atmayacağını ifade etti.

İsrail’in İran’la yeniden çatışmaya girmesi halinde bunun ağır sonuçları olacağını söyleyen Tümgeneral Abdullahi, önceki savaşların İsrail’e güvenlik getirmediğini ve aksine rejimin zayıflıklarını daha görünür hale getirdiğini söyledi.

Tümgeneral Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’a da doğrudan mesaj vererek, ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir askeri girişimde bulunması halinde İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD’nin bölgedeki çıkarlarını hedef alacağını söyledi. İran’ın ABD Kongresi seçimlerinin sonuçlarını beklemediğini belirten Abdullah, Washington’un atacağı herhangi bir adımın İran tarafından derhal ve güçlü bir şekilde karşılık bulacağını ifade etti.

Bölgede ABD’ye ev sahipliği yapan ülkelere de seslenen Tümgeneral Abdullahi, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeninin ABD askerlerinin bölgedeki varlığı olduğunu savundu. “İran’a karşı yeni bir savaş başlatılırsa, bunun ateşi herkesi saracaktır” uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı’nın İran’ın nükleer programının askeri bir aşamaya geçtiği yönündeki açıklamalarını da eleştiren Tümgeneral Abdullahi, bu iddiaların gerçeğe dayanmadığını ve İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu savundu.

Tümgeneral Abdullahi ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, İran’ın nükleer tesisleri hakkında “asılsız açıklamalara” son vermelerini istedi.

İran’ın her türlü ve her seviyedeki tehdide karşı koymaya tamamen hazır olduğunu belirten Tümgeneral Abdullahi, ülkesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ve ilahi yardıma güvendiğini ifade etti.