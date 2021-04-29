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29 Nis 2021 11:13

Biden: İran ile ilgili müttefiklerimizle yakından çalışacağız

Biden: İran ile ilgili müttefiklerimizle yakından çalışacağız

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.

20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez Perşembe günü Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap eden Biden, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının dünya için ciddi bir tehdit olduğunu iddia etti.

Biden, İran ile Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Joe Biden sözlerinin devamında Afganistan'daki askerler hakkında, "20 yıllık kahramanlık ve fedakarlığın ardından, ülkemizdeki askerleri evine getirme zamanı." dedi.

News Code 1894033
https://tr.mehrnews.com/news/1894033/

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