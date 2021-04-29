Biden: İran ile ilgili müttefiklerimizle yakından çalışacağız

20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez Perşembe günü Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap eden Biden, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının dünya için ciddi bir tehdit olduğunu iddia etti.

Biden, İran ile Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Joe Biden sözlerinin devamında Afganistan'daki askerler hakkında, "20 yıllık kahramanlık ve fedakarlığın ardından, ülkemizdeki askerleri evine getirme zamanı." dedi.