Rus ve Amerikan heyeti Viyana'da nükleer anlaşmayı görüşecek

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilciliği Rus ile Amerikan heyetinin İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere yarın Viyana'da bir araya geleceğini duyurdu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için düzenlenen görüşmeler, dün Avrupa Birliği ve taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla başladı.

İran ve 4+1 ülkeleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda nükleer anlaşma ile ilgili konular etraflıca ele alındı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (KOEP) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.