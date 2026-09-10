İran’dan Rubio’ya Yemen yanıtı: Ensarullah bağımsız bir aktör, kimseden emir almıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’ın Yemen meselesine müdahale ettiği yönündeki asılsız iddiasına tepki göstererek, kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Marco Rubio’nun yalanları gerçeklerin yerini tutamaz. Ensarullah, kendi kararlarını alan bağımsız bir aktördür; kimseden emir almaz ve başkalarının vekili değildir.

Bölgedeki istikrarsızlığın kökleri, ABD’nin askeri müdahalelerinde ve hegemonyacı politikalarında aranmalıdır. Washington gerçekten barış istiyorsa atacağı tek basit adım var: Bölgemizdeki kötü niyetli tutumlarına ve istikrarsızlaştırıcı müdahalelerine son vermek.

Yemen’de barış bombalarla ve dış baskıyla sağlanamaz. Barış, tarafların üzerinde mutabık kaldığı yol haritası temelinde yürütülecek samimi müzakerelerle başlar.”