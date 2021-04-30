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30 Nis 2021 13:00

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü ayısı 13'e ulaştı

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü ayısı 13'e ulaştı

Kırgızistan ve Tacikistan arasında, tartışmalı Fergana Vadisi'ndeki bir su rezervi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 13 kişi öldü.

İki ülke güvenlik yetkilileri, Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd vilayeti ile Kırgızistan’ın güneydeki Batken eyaleti arasında yer alan İsfane Nehri yatağındaki bir su rezervi hakkında yaşanan gerginlik nedeniyle perşembe günü çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Çarşamba gece saatlerinde bölgenin yerel halklarının arasında başlayan kavga büyüyerek iki ülke askerleri arasından silahlı çatışmaya dönüştü. Tacikistan dokuz, Kırgızistan ise dört kişinin öldüğünü duyurdu.

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan'ı, su tesisine havan topu atmakla suçladı.

Tacikistan yetkilileri ise tesisin kendilerine ait olduğunu ve Kırgız askerlerini Tacik sınır muhafızlarına ateş ettiğini iddia etti.

 Kaynak: Euronews

News Code 1894054
https://tr.mehrnews.com/news/1894054/

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