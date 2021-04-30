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30 Nis 2021 16:35

İran: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalardan endişe duymaktayız

İran: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalardan endişe duymaktayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, "Kırgızistan-Tacikistan sınırında meydana gelen ve her iki taraftan da bazı vatandaşların ölmesine ve yaralanmasına neden olan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalara değinerek, “İran, iki komşu ülke olan Kırgızistan-Tacikistan sınırında meydana gelen ve her iki taraftan da bazı vatandaşların ölmesine ve yaralanmasına neden olan çatışmaları endişeyle takip ediyor” dedi.

Said Hatipzade çatışmaların durmasına yol açan acil önlemlerden dolayı Kırgızistan ve Tacikistan yetkililerini takdir ederek, “İki ülke arasındaki müzakerelerin devamının herhangi bir sınır anlaşmazlığının barışçıl çözümüne yol açacağından eminiz” ifadesini kullndı.

Hatipzade ayrıca İran’ın taraflar arasındaki müzakerlerin ilerlemesi için yardım etmeye ve bu alandaki deneyimlerini sunmaya hazır olduğunu ilan etti.

News Code 1894057
https://tr.mehrnews.com/news/1894057/

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