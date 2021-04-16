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16 Nis 2021 12:15

Nijerya'da etnik çatışmalarda can kaybı 19'a yükseldi

Nijerya'da etnik çatışmalarda can kaybı 19'a yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda can kaybı 19'a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında devam eden şiddet olaylarında 4 kişi daha öldü.

Böylece çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Çatışmalarda çok sayıda ev kundaklandı, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde devam eden etnik çatışma nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1893711
https://tr.mehrnews.com/news/1893711/

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