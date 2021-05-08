ABD'de can kaybı 580 bin 904'e çıktı

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 432 artarak 32 milyon 652 bin 498'e yükseldi. COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 836 artarak 580 bin 904'e çıktı.

California 3 milyon 755 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 911 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 262 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısında da California 62 bin 220 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 611 ve Texas'ta 50 bin 583 olarak kayıtlara geçti.

150 milyondan fazla kişiye ilk doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 150 milyon 416 binden fazla kişiye ilk doz, 110 milyonu aşkın kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

TRT Haber