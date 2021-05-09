İran'da 2 milyon 109 bin 702 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 386 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 141 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 74 bin 910'a vaka sayısı ise 2 milyon 654 bin 811'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 538'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 109 bin 702'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.