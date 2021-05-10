İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 351 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 408 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75 bin 261'e vaka sayısı ise 2 milyon 673 bin 219'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 127 bin 192'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.