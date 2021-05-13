Hamas lideri Heniyye'den Siyonist Rejim'e sert uyarı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgal topraklarındaki yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Heniyye, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ilgili olarak, "İsrailliler saldırganlığını sona erdirmezse, direnişin füze saldırıları artacaktır." dedi.

Heniyye, "Kudüs, Hamas yetkililer ile bölgedeki tarafların ana konusudur ve tüm taraflar, Kudüs'teki işgalci rejimin eylemlerinin durdurması gerektiği konusunda hemfikirdir" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığını derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Heniyye,"Direniş grupları, Siyonist İsrail'in Kudüs, Gazze Şeridi ve her yerde işlediği cinayetlere karşılık verecektir." diye konuştu.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksay'da Siyonist güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarıyla başlayan gerginlik devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısı 400'ü aştı.