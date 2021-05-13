Filistin Sağlık Bakanlığı: Şehit sayısı arttı

Siyonist İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı'nda da devam ederken, 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e çıktı.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı karşıladığı bugün de Gazze Şeridi Siyonist güçlerinin saldırılarına hedef olmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, rejim saldırılarında 11 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 83'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin de kadın olduğu, yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 72, yaralı sayısını da 388 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

İşgal rejimi Kudüs'teki Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı

Öte yandan rejim güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şam Kapısı başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs, yaklaşık bir aydır Siyonist güçlerinin Filistinlilere saldırılarına ve Filistinli gençlerin onlara taşla karşılık verdiği şiddet olaylarına sahne oluyor.

Filistin Kızılayı dün akşam saatlerinde de rejim güçlerinin Şam Kapısı ile Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki müdahalelerinde 24 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

