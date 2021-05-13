İşgalci rejim saldırısında şehit sayısı 69'a yükseldi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siyonist İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid kentine gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan bir evin enkazında karı koca 2 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. Sivil savunma ekipleri, enkazdan çok sayıda kişiyi yaralı olarak çıkarmayı başardı.

Siyonist İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısının 400'ü aştığı aktarıldı.

Batı Şeria'da şehit sayısı arttı

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın pek çok kentinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede şehit olanların sayısının 3'e, yaralananların sayısının ise 51'e yükseldiği belirtildi.

Siyonist İsrail Gazze'yi bombardımana tuttu

Bu arada İsrail Rejimi uçakları, Gazze'nin kuzeyinde pek çok noktaya aynı anda yoğun saldırı düzenledi.

Savaş uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tuttu. Görgü tanıklarına göre, saldırıda bölgedeki pek çok bina yerle bir oldu.

Sivil savunma ekipleri ile ambulansların olay yerine intikal ettiği ve saldırının yaşandığı bölgede enkaz altından 13 yaralı çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise Kuzey Valiliğindeki İç Güvenlik Teşkilatı binasının İsrail Rejimi uçaklarının bombardımanı sonucu tamamen yıkıldığını açıkladı.

Bir ilk yaşandı

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Hamas'ın Gazze'den fırlattığı roketlerin menzilinin arttığı belirtildi.

Siyonist İsrail'in orta kesimlerinde Gush Dan ve Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedilen haberde, ilk kez ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile ve Şaron bölgelerinde siren seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Kassam tugayları açıklama yaptı

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv, Kudüs, Aşdod ve Kiryat Gat kentlerinin yoğun roket atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu roketlerin Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden sivilleri hedef aldığı saldırılarına cevap olduğu aktarıldı.

Kaynak: Haber Global