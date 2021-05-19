Direniş gruplarının füzeleri Siyonistlerin kabusu haline geldi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Suriye İç Ticaret Bakan Yardımcısı Cemaleddin İbrahim Şuayb ve Sanayi Bakan Yardımcısı Cemal el-Ömer ile yaptığı görüşme sırasında Suriye'nin direniş eksenindeki stratejik rolü ve önemine değinerek, “İran, toprak bütünlüğünü koruması ve yeniden inşasına yardımcı olmak için tüm gücüyle Suriye halkı ve hükümetinin yanındadır” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, "İran, Suriye’nin yeniden inşasını ve gereksinimlerinin karşılanması için işbirliği yapmaya ve bu konuda her türlü çaba sarfetmeye hazırdır" ifadesini kullandı.

Sözlerinin diğer bölümünde Gazze'de savunmasız çocukları ve kadınları şehit eden gaspçı Siyonist Rejim'in affedilemez cinayetlerini kınayan Tuğgeneral Hatemi, “Siyonist rejim tarafından desteklenen tekfiri-terörist gruplara karşı savaş sırasında Suriye halkının direnişinden ve aziminden esinlenen Filistin halkı bu gaspçı ve gayri meşru rejimi uğursuz hedeflerine ulaşmada sadece başarısızlığa uğratmakla kalmadı, aksine bu kahraman millet taş intifadan roket intifadasına geçerek Siyonist Rejimin Nil’den Fırat’a olan rüyasını bir kabusa dönüştürmüştür” ifadelerinde bulundu.

Suriye İç Ticaret ve Sanayi Bakan yardımcıları da İran’ın Suriye’nin direnişi ve zaferindeki rolüne ve teröristlere karşı direniş eksenine sağladığı desteğine değinerek, Suriye'nin yeniden yapılandırma ve ekonomik faaliyetler sürecine kamu ve özel sektör ile İranlı tacirlerin katılımını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.