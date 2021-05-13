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13 May 2021 14:55

İran Savunma Bakanı'ndan Türk mevkidaşına Ramazan Bayramı tebriği

İran Savunma Bakanı'ndan Türk mevkidaşına Ramazan Bayramı tebriği

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İslam ülkeleri savunma bakanlarına gönderdiği kutlama mesajında Ramazan Bayramını tebrik etti.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Irak, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan, Türkmenistan, Suriye, Katar, Kuveyt, Umman, Endonezya ve Malezya savunma bakanlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajda Ramazan Bayramını tebrik etti.

Tuğgeneral Emir Hatemi'nin kaleme aldığı mesajda, "Umarım bu hayrılı ve bereketli bayramın sayesinde dünyadaki tüm Müslümanların birliğine ve çeşitli alanlarda İslam'ın yücelmesine tanık oluruz" ifadesine yer verildi.

Daha önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Ramazan Bayramı münasebetiyle İslam ülkeleri liderlerini tebrik ettiği bir mesajda, "İslam ülkelerinin liderlerinin ortak iradesi ve çabaları ışığında, Dünyadaki Müslümanlar arasındaki dostluğun güçlendirilmesi gerektiğini'' vurguladı.

News Code 1894332
https://tr.mehrnews.com/news/1894332/

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