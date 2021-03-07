Siyonist Rejim hata yaparsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi bugün katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında gücün zor dilinden başka hiçbir şey anlamadığını ve gücü olmayanların zayıf kalacağını söyledi

İran’ın bölgesel ve direniş ekseni dahil olmak üzere farklı güç boyutlarına sahip olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, "Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan’daki direniş grupları İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak gücünün meyvesidir ve Siyonist Rejim bu meyveyi iyi tatmıştır" dedi.

İran İslam Devrimi zaferinden sonra Siyonist Rejim’in uğradığı yenilgilere atıfta bulunan Tuğgeneral Hatemi, "Siyonist Rejim, İslam Devrimi zaferinden önce her gün daha fazla toprak işgal ediyordu. Ancak devrimin zaferinden itibaren tüm gelişmeleri durduruldu ve bölgede artık hiç kimse onları istemiyor. Kendileri de bunu iyi biliyor. Dolayısıyla etraflarına duvar örmek zorunda kalmışlardır" değerlendirmesini yaptı.

Tuğgeneral Emir Hatemi, Siyonist Rejim yetkililerinin İran'a yönelik tehditlerine değinerek, "Bu rejim yetkilileri bazen çaresizlikten İran’ı tehdit ederek ağızlarından büyük laflar çıkarıyorlar. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Siyonist Rejim'den aynı açıklamaların geldiği yıllarda şunları kaydetmişti: 'Siyonist rejimin yetkilileri zaman zaman bizleri askeri saldırıyla tehdit ediyorlar. Siyonist Rejim, İran'ın asıl düşmanı olacak düzeyde ve İran ile boy ölçecek güçte değildir. Onlar kendileri de biliyor ve eğer bilmiyorsa bilsinler ki bir hata yaparlarsa İran İslam Cumhuriyeti Tel Aviv ve Hayfa'yi yerle bir edecektir'. Devrim Lideri'nin bu emri bizim plan haline gelmiştir ve Siyonistlere sözlerine bile dikkat etmlerini tavsiye ederim" diye konuştu.