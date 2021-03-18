Bölgede İran'ı yenmek için gerginlik çıkarılıyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bakanlığın üst düzey yöneticilerinin koferansında yaptığı konuşmada, “Bu yıl bütün sınırlamalara ve tehlikelere rağmen, savunma sanayinde önemli ilerlemeye tanık olduk” dedi.

İran’ın son yıldaki özel konumunda dikkati çeken Tuğgenral Hatemi, “Trump liderliğindeki ABD yönetimi son yılda İran'a azami baskı uygulamak için elinden geleni yaptı, ancak sonunda iktidardan bir kenara konuldu” ifadesini kullandı.

Irak'taki hükümet değişikliği, General Kasım Süleymani ve İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade suikastı, Lübnan’da direniş cephesine karşı atmosfer yaratmak, yabancı güçlerin Suriye’ye müdahalesi, Yemen’in mazlum halkına karşı savaş, Afganistan'da İran'a karşı bir atmosfer oluşturmak, Arap ülkelerinin Siyonist Rejimle ilişkilerini normalleştirmesi, ABD'nin İran'a silah yaptırımlarını genişletme çabaları dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel olayları değerlendiren Tuğgenral Hatemi, “Bu eylemlerin çoğu İran’ı yenmek amacıyla yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak sonunda düşmanların uğursuz komplolarının başarısızlıkla sonuçlandığını, aynı zamanda bölgedeki durumun ABD ve müttefiklerinin aleyhine olduğunu gördük” ifadelerinde bulundu.

Stratejik alanda bu düşmanlıkların devam edeceğini belirten Tuğgeneral Hatemi, "Tüm gücümüzle bölgesel savunma ve füze alanındaki hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.