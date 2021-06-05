Hamas: İsrail müzakerelerin başlaması için adeta yalvardı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun etki ve sonuçlarının, işgalci İsrail’le önceki tüm çatışmalardan farklı olduğunu belirterek, son saldırılarda siyasi müzakere, saha ve askeri performansın öne çıktığını vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklamada en-Nunu, Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun, bölgesel atmosferin yanı sıra Hamas’ın bölgesel ve uluslararası konumuna net yansımaları olduğunu belirtti.

Heniyye'nin çatışmalar öncesi ve sonrasında birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran en-Nunu, bu görüşmelerin çok önemli meyveler verdiğinin altını çizdi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Mısır ve Katar’ın, ateşkesin sağlanması ve devamlı hale getirilmesinde aktif rol oynadığı ve işgalci İsrail’in, müzakerelerin başlaması için adeta yalvardığı kaydedildi.

Kudüs’ün, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail’in şehirden elini çekmesi gerektiğini söyleyen Hamaslı isim, Kudüs’ü her an patlamaya hazır volkana benzetti.

Heniyye'nin Basın Danışmanı en-Nunu, Hamas hareketinin, hiçbir sözünün boş olmadığını ve verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ifade etti. Ayrıca direniş güçlerinin, işgal ordusunu derinden sarstığına ve dilediği zaman İsrail’in en merkezi noktalarını vurabilme gücüne eriştiğine işaret edildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi