Suudi savaş uçaklarının Yemen saldırıları sürüyor

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan savaş uçakları dün gece Yemen’in farklı yerlerini bombaladı.

Suudi savaş uçakları, Marib vilayetindeki Medghal ve Sirvah bölgelerini 18 kez hedef aldı.

Yemen’in al-Jawf vilayetindeki al-Hazm bölgesine de 4 kez hava saldırısı yapılırken Sada’daki bakim bölgesi de bir kez Suudi savaş uçakları tarafından bombalandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.