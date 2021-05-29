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29 May 2021 16:09

Yemen güçlerinin Cizan'daki ilerleyişi sürüyor

Yemen güçlerinin Cizan'daki ilerleyişi sürüyor

Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçler Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesinde ilerleyişlerini sürdürüyor.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçler Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesinde ilerleyişlerini sürdürüyor. Yemen güçleri Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cizan'da önemli noktaları ele geçirdi.

Cizan sınırında bulunan Suudi Arabistan'a ait paralı askerlerin bölgeden kaçtığı belirtiliyor.

Bu gelişmelerin ardından Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter üzerinden yaptığı açıkalamda, Riyad'ın Yemen saldırılarını durdurmaması halinde Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerine yönelik operasyon düzenleyecekelerini bildirdi.

News Code 1894721
https://tr.mehrnews.com/news/1894721/

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