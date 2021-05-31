Yemen güçleri Suudi Arabistan'daki “Melik Halid” üssünü vurdu

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin Suudi Arabistan’daki Melik Halid hava üssüne İHA’lı operasyon düzenlediğini duyurdu.

Yahya Seri, “Yemen ordusuyla gönüllü halk biliklerine ait İHA birimleri, bir kez daha "Kasıf- K2" tipi İHA ile Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentindeki Melik Halid hava üssünü vurdu” dedi.

Melik Halid hava üssünün tam isabetle hedef alındığını belirten Seri, bu operasyonun Suudi koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırganlık ve kuşatmasına karşı yapıldığını açıkladı.