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7 Haz 2021 10:16

Siyonist Rejim'in roket bilimcisi Har-Even öldü

Siyonist Rejim'in roket bilimcisi Har-Even öldü

Geçtiğimiz ayda Akka kentindeki çatışmalarda yaralanan İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı ve roket bilimcisi Avi Har-Even öldü.

Filistin medyasına göre, geçtiğimiz ayda Akka kentindeki çatışmalarda yaralanan İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı ve roket bilimcisi Avi Har-Even öldü.

Akka kentindeki çatışmalar sırasında Avi Har-Even kaldığı oteline atılan molotof kokteylli ile ağır yaralanmıştı.

84 yaşındaki Har-Even, 1995-2004 yılları arasında İsrail Uzay Programı başkanlığı görevini yürütmüştür.

Rafael Advanced Defense Systems şirketi başkanı Yoav Har-Even'in babası Avi Har-Even'in Demir Kubbe sisteminin ana tasarımcılarından biri olduğu söyleniyor.

News Code 1894869
https://tr.mehrnews.com/news/1894869/

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