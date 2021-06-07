Siyonist Rejim'in roket bilimcisi Har-Even öldü

Filistin medyasına göre, geçtiğimiz ayda Akka kentindeki çatışmalarda yaralanan İsrail Uzay Programı'nın eski başkanı ve roket bilimcisi Avi Har-Even öldü.
Akka kentindeki çatışmalar sırasında Avi Har-Even kaldığı oteline atılan molotof kokteylli ile ağır yaralanmıştı.
84 yaşındaki Har-Even, 1995-2004 yılları arasında İsrail Uzay Programı başkanlığı görevini yürütmüştür.
Rafael Advanced Defense Systems şirketi başkanı Yoav Har-Even'in babası Avi Har-Even'in Demir Kubbe sisteminin ana tasarımcılarından biri olduğu söyleniyor.
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