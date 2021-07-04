Arap medyasına göre, Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenledi.

Savaş uçakları, biri Gazze'nin güneyi, diğeri ise kuzeyinde olmak üzere Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı füzelerle vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hamas'tan işgal rejiminin hava saldırısına tepki

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye hava saldırısına Hamas'tan sert tepki geldi.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazim Kasım, "Gazze'nin Siyonistler tarafından bombalanması, milletimizin haklarını yeniden kazanma çabalarını engellemeye yönelik yapılan başarısız bir girişimdir." dedi.

Filistinlilerin mücadelesinin Siyonist Rejim’in zorbalığına rağmen devam edeceğini belirten Hazım Kasım, "İşgalci rejim denklemleri değiştiremez ve Filistin halkına gerçekleri dayatamaz.” diye konuştu