İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan "Filistin" mesaji

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin İslami direnişinin Siyonist Rejimin son zamanlardaki cinayetleri ve provokasyonları karşısında kazandığı büyük zaferden dolayı yazılı bir açıklama yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı açıklamada İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonunun İntifada'nın sahadaki üstünlüğünü ve denklemlerin Filistinli grupların lehine değiştiğini gösterdiğini belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist Rejimin tek taraflı ateşkes talebine yol açan Filistinli savaşçıların 11 günlük savaşı, her şeyden daha çok vurup kaçma dönemi, evlerin yıkılması ve mazlum ve savunmasız Filistin halkının yerlerinden edilme döneminin sona erdiğini gösterdi. Kudüs’ten Gazze’ye, Batı Şeria’dan Akdeniz kıyılarına ve İşgal altındaki toprakların en kuzey bölgelerine kadar birleşik, kararlı, güçlü ve kararlı bir şekilde atalarından kalan toprakların yeniden ele geçirilmesi ve gaspçı işgalcilerin sürülmesini isteyen bu kutsal toprakların ana sahiplerinin iradesinin göstergesidir.

'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonu Filistin İntifadası'nın bugün Demir Kubbe sistemini kolayca geçtiğini gösteriyor. Artık Siyonistlerin korku içinde ve sığınaklara kaçma gölgesinde yaşamasının zamanı gelmiştir. Filistin İntifadası artık Direniş Cephesi'nin desteği ve Şehit Süleymani mektebinden aldığı derslerle iman, azim ve cesaretle İşgalci Siyonistlere ‘ters göç’ dayatmak için her geçen gün daha caydırıcı kapasite ve koşullar sağlamaktadır."