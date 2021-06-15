Af Örgütü'nden İsrail'in 'Filistin' kararına tepki

Uluslararası Af Örgütü (UAF), işgalci İsrail makamlarının Filistin’deki sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için bir grup gönüllü tarafından kurulan Sağlık Çalışmaları Komiteleri Genel Merkezi'ni kapatma kararının, işgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden sivillerin sağlık ihtiyaçları bakımından korkunç sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Af Örgütü’nün resmî sitesinde yayınladığı basın açıklamasına göre, UAF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Yardımcısı Salih Hicazi, “Çok sayıda hastane ve sağlık kliniğinin idari işlerini yöneten ve tıbbi bakım hizmetleri sunan Sağlık Çalışmaları Komiteleri, bu yönüyle işgal altındaki Filistin’in sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren kurumlarının başında geliyor.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin hayatlarına mal olacak uygulamaların kabul edilemez olduğunu aktaran Hicazi, “İsrail makamlarının, söz konusu sağlık kurumuna yönelik kapatma kararı, binlerce Filistinliye temel sağlık hizmetlerinin sağlanması konusunda korkunç sonuçların meydana gelmesine sebep olacak.” dedi.

Açıklamada, “Filistin topraklarında işgalci güç olarak bulunan İsrail'in, uluslararası hukuka göre sağlık başta olmak üzere tüm Filistinlilerin haklarını koruma konusunda açık bir yükümlülüğü vardır. İsrail, küresel salgınla mücadele kapsamında koronavirüs aşı sürecinde ayrımcı bir politika izleyerek, şimdiye kadar bu sorumluluğunu hiç yerine getirmedi.” sözlerine yer verildi.

Af Örgütü yetkilisi, işgal rejimine, Sağlık Çalışmaları Komiteleri Genel Merkezi'ni kapatma kararını ivedilikle iptal etme çağrısında bulundu.

Mazlum insanlara karşı hak ihlallerini sürdüren işgal güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere sağlık hizmeti veren sivil toplum kuruluşunun genel merkezine baskın düzenleyip güvenlik bahanesiyle kuruluşu 6 ay süreyle kapattı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi