Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Yanlış hesaplama yapmayın

Al Minar kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez konseyi Üyesi Hasan al-Bağdadi, Siyonistlerin yanlış bir hesaplama yapıp Lübnan ile savaşa girmeleri halinde cehennem ateşiyle karşılaşacaklarını vurguladı.

Hasan al-Bağdadi, “Düşmanın liderleri daha az kibirli olmalı. Onları kibir merdiveninden aşağı indirmek için birine ihtiyaç var” dedi.

Al-Bağdadi, “İsrail liderleri, onları her zaman maceracılığa sürükleyen saldırgan doğaları nedeniyle ders alamıyor ve gerçek siyaseti anlayamıyorlar” ifadesini kullandı.

Al-Bağdadi, “İsrail’in bu tutumu, bu rejimin varlığının hızla ortadan kalkması inancı konusunda bizi daha da umutlandırıyor” şeklinde konuştu.