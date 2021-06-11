Hamas lideri Heniyye İran'a gelecek

Beyrut'ta yayınlanan Al-Akhbar gazetesine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye yakın gelecekte Lübnan ile İran'a ziyarette bulunacak.

Al-Akhbar gazetesine konuşan bazı kaynaklar, "İsmail Heniyye'nin Tahran ziyareti sırasında İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üst düzey İranlı yetkililer ve Devrim Muhafızları komutanları ile görüşmesi bekleniyor." dedi.

Al-Akhbar gazetesi, Hamas lideri Heniyye'nin Beyrut temasları kapsamında ülkenin yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları ile Lübnanlı önde gelen siyasi isimlerle bir araya geleceğini yazdı.

Gazeteye göre, İsmail Heniyye büyük ihtimalle Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile de bir görüşme gerçekleştirecek.