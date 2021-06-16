Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ekonomik savaşa ait belgeler yayınlanmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik savaşın ülkenin ekonomik kalkınması ve halkın yaşamı üzerindeki etkilerine değinerek, “İnsanlığa karşı cinayetler, genellikle kamuoyunda savaş ve askeri çatışmalarla eşdeğer olarak görülüyor. Yaptırımlar ve ekonomik savaş da insanlığa karşı sessiz bir cinayet olarak tanımlanırsa bu insanlık dışı eylemin kurbanı olan İran, yptırım uygulayanların cinayet belgelerini dünyaya sunacaktır” dedi.

Ruhani, “Tüm dünyanın, Trump yönetiminin İran milletine yönelik insanlık dışı cinayetlerinden haberdar olması için, onların ekonomik savaş dayatma ve kapsamlı yaptırımlar uygulama belgesinin yayınlanması gerekir” ifadesini kullandı.

Batı ve Doğu'nun hesaplaşma sahası olmak istemiyoruz

İran'da 13. cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muhsin Rızai, Al Mayadeen televizyon kanalına verdiği özel röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

18 Haziran Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlere dair Rızai, demokrasiyi ve ekonomik büyümeyi güçlendirmek için kapsamlı planlar hazırladığını söyledi.

Rızai, nükleer müzakereler ve Batı ile ilişkilere ilişkin yönelitlen soruya, “İran'ın Batı ile ilişkiler etkili eylemlere dayanmalıdır. Nükleer meselesi ve yaptırımların kaldırılması sorunu çözülene kadar ABD ile diyalog söz konusu olamaz . Batı taahhütlerini yerine getirmezse, İran yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirebilir. Amerikalılar, yaptırımlara rağmen İran'ın ilerleme kaydettiğini görünce bizimle müzakere etmek zorunda kalacak. Kuracağım hükümet nükleer anlaşmada herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir.” yanıtını verdi.

Muhsin Rızai, dış politika hakkında, "Dışpoitikamız Doğu ile Batı arasında denge sağlamaktır. Tarihsel deneyimler, Doğu'ya veya Batı'ya yönelik tek taraflı bir politikanın işe yaramadığını göstermiştir. Doğu ile Batı veya Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında hesaplaşma sahası olmak istemiyoruz. Dış politikada bir denge arıyoruz. Bu nedenle, bu konuda herhangi bir tecrübeyi kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 216 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 351'e vaka sayısı ise 3 milyon 49 bin 648'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 394'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 683 bin 210'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.