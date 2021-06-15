Batı ve Doğu'nun hesaplaşma sahası olmak istemiyoruz

İran'da 13. cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muhsin Rızai, Al Mayadeen televizyon kanalına verdiği özel röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

18 Haziran Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlere dair Rızai, demokrasiyi ve ekonomik büyümeyi güçlendirmek için kapsamlı planlar hazırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız olarak katıldğını aktaran Rızai, Ayetullah Reisi lehine seçimlerden çekilmeyeceğini bildirdi.

Rızai, nükleer müzakereler ve Batı ile ilişkilere ilişkin yönelitlen soruya, “İran'ın Batı ile ilişkiler etkili eylemlere dayanmalıdır. Nükleer meselesi ve yaptırımların kaldırılması sorunu çözülene kadar ABD ile diyalog söz konusu olamaz . Batı taahhütlerini yerine getirmezse, İran yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirebilir. Amerikalılar, yaptırımlara rağmen İran'ın ilerleme kaydettiğini görünce bizimle müzakere etmek zorunda kalacak. Kuracağım hükümet nükleer anlaşmada herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir.” yanıtını verdi.

Bölgedeki devletlerle ilişkiler hakkında Rızai, şunları kaydetti:

“İran'da daha önceki bazı hükümetler ülke komşularıyla ilişkilerde hatalar yaptı. Komşu ülkelerle ilişkilerde barış ve saygıya dayalı yeni bir sistem kurmak istiyorum. Politikalarımızın temel ilkelerinden biri iyi komşuluktur ve ben komşularımızla olan birliği güçlendirmek ve gerilimi azaltmak için çalışacağım.”

Siyonist Rejim’in tehditlerine dair, “İsrail ajanlarının İran’daki varlığına ve müdahalesine son vereceğim. Hükümetimde casusların çalışmasını önlemek için iyi bir güvenli ortam yaratacağım" açıklamasında bulundu.

Muhsin Rızai, dış politika hakkında, "Dışpoitikamız Doğu ile Batı arasında denge sağlamaktır. Tarihsel deneyimler, Doğu'ya veya Batı'ya yönelik tek taraflı bir politikanın işe yaramadığını göstermiştir. Doğu ile Batı veya Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında hesaplaşma sahası olmak istemiyoruz. Dış politikada bir denge arıyoruz. Bu nedenle, bu konuda herhangi bir tecrübeyi kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.