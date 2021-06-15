İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 216 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 351'e vaka sayısı ise 3 milyon 49 bin 648'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 394'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 683 bin 210'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.