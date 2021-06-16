İran'ın ekonomik büyümesi ABD'yi Viyana görüşmelerine getirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani, İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “Seçimler bizim için her zaman önemli ve hayati olmuştur. Sandığa küsmekle sorunlar çözülemez. Cumhuriyet, İslam Devrimi’nin kazanımlarından biridir ve hepimiz ona saygı göstermeliyiz." dedi.

Seçimlerin önemine değinen Ruhani, "Şimdiki durumda sandığa gitmek gücümüzü artırır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te sağlanan nükleer anlaşmayı "İran milletinin yaptığı çok büyük bir iş" olarak nitelendirdi.

Ruhani, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde İran’a karşı uygulanan yaptırımları eleştirerek, “Trump’ın yaptırımları ve cinayetleri olmasaydı, diğer ülkelerden en az 50-60 milyar dolar kredi alabilirdik. Ülkemize yatırım yapılırdı, fakat hepsi kesildi." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Bu günlerde yapılan seçim kapmanyaları sürecinde kimse İran milletinin ekonomik yaptırımlar döneminde nasıl nefes aldığından bahsetmedi. İnsanlarımız çok acı çekti ama dimdik ayakta durabildi ve bu direniş karşı tarafın (ABD) Viyana'da bizimle müzakere etmesine sebep oldu."

İran ekonomisinin 1399 yılında ( Şemsi Takvim) yaptırımlar ve koronavirüs salgınına rağmen yüzde 3,6’lık büyüme kaydettiğini aktaran Ruhani, “Bu rakam İran halkının elde ettiği başarılardan biridir. Altyapı faaliyetlerinde ve benzin ihracatındaki büyük artış ABD'nin Viyana’daki nükleer görüşmelerine katılmasına neden oldu." diye konuştu.