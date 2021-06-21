Nükleer müzakerelerin sonuna yaklaştık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Ortak Komisyon toplantısının ardından müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Altıncı tur müzakerelerde nispeten iyi bir ilerleme kaydettik. Müzkerelerin sonlarına yaklaştık, ancak hala yapılmadık işler var." dedi.

Irakçi, "Ortak komisyon toplantısında, son yedi veya sekiz gün içinde gerçekleşen yoğun görüşmeler dizisinin bir özetini çıkardık." ifadesini kullandı.

Irakçi, "Bütün heyetler görüşmelerin nispeten iyi bir ilerleme kaydedildiğini kabul etti ve hepsi yola devam etmek ve bir anlaşmaya varmak için ciddiyetlerini vurguladılar, aynı zamanda onların hepsi bazı kilit meseleler olduğu konusunda hemfikirdi." dedi.

"Müzakerelerin başlangıcından bu yana İran'ın tutumu değişmedi" diyen Irakçi, önceki ABD yönetiminin yaptığı, yani yaptırımların yeniden uygulanması ve nükleer anlaşmadan geri çekilmenin bir daha olmayacağına dair İran'a güvence verecek garantilere ulaşmamız gerekiyor'' dedi.

Ortak Komisyon toplantısı dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Yardımcısı başkanlığında Viyana'da yapıldı.

Delegeler bir haftadan fazla süredir Viyana’da görüşmeler yürütüyordu. Görüşmelerdeki Rus temsilci heyetlerin 10 gün içinde Viyana’ya dönebileceğini belirtti.

Taraflar arasında Nisan ayından bu yana müzakereler yürütülüyor.