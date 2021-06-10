Ruhani: ABD yaptırımları kaldırmak zorunda kalacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada İran ile Rusya’nın farklı alanlardaki ilişkilerinin geliştiğini söyledi.

Hasan Ruhani, “Siyasi, ekonomik ve bölgesel alanlardaki tüm çabaları için Rus hükümetine ve bizzat Sayın Putin'e özel teşekkür ederim. Rusya ile Suriye konusunda çok iyi bir işbirliğimiz oldu. Azerbaycan, Kafkasya, Avrasya, Hazar Denizi ve iki nükleer santralin inşaatı konusunda önemli üçlü işbirliklerimiz oldu. Ayrıva S-300 füze savunma sisteminin alınmasından sonra Rusya ile askeri ve savunma alanındaki ilişkilerimiz eskisinden çok daha gelişmiştir” dedi.

Ruhani, Rusya bizim için çok önemli bir ülke ve komşudur. İlişkilerimiz iki millete ve bölgeye ve küresel sorunlara fayda sağlayacaktır. Son birkaç yıldır Putin ile iki ülke arasındaki ortak projeler, santral ve demiryolu alanında anlaşmalar yaptık. Bu projelerin daha erken başlamasını bekliyorduk ama her iki taraftaki bürokrasiler bunun ertelenmesine neden oldu. Ancak bugün 1.4 milyar avroluk bir projeye başlamamızdan mutluluk duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ruhani ayrıca, "Yaptırımları atlatabilmemiz için bugün Viyana'da İran, Rusya ve Çin arasında yakın bir koordinasyon ve istişare yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin devamında ABD'nin yaptırımları kaldırmak zorunda kalarak müzakere masasına döneceğini ifade etti.