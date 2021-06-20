Viyana'da bugün 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı' yapılacak

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyeleri, bugün nükleer müzakerelerin 6’ncı turunu ele almak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak.

İran saatiyle 14.30'da yapılacak toplantıda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlık edecek.

Viyana'daki Grand Hotel'de düzenlenecek topllantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi temsil edecek.

Toplantıdan sonra, katılımcı heyetlerin daha fazla istişare için başkentlerine dönmeleri planlanıyor.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.