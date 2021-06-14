Ruhani: Gerginlik ve savaş peşinde değiliz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenle Savunma Bakanlığı’nın "Dena" adlı yeni yerli muhribi hizmete girdi.

Törende konuşma yapan Ruhani, İran Ordusu hakkında, "Deniz ve Hava Kuvvetleri, savaşın son yılında ABD Ordusu ile doğrudan savaşa giren tek güçtür. Kuvvetlerimiz Fars Körfezi'nde ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Ordumuz deneyimlidir ve yaklaşık 33 yıldır karasularımızı koruyor." dedi.

Deniz Kuvvetleri’nin sadece Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde görev yapmadığını anlatan Ruhani, “Uluslararası kurallar çerçevesinde tüm okyanuslar İran Donanmasının faaliyet gösterdiği yerdir. Bugün, gemilerimiz Atlantik'i geçiyor ve bir limana yanaşmak zorunda kalmadan uluslararası sularda seyredebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"İran Silahlı Kuvvetleri’nin gücü sadece caydırıcılık ve savunma amaçlıdır. Bu yüzden hiçbir zaman herhangi bir ülke ile savaşmak niyetinde olmadık. Silahlı kuvvetlerimizin gücü komşularımıza karşı değil, aslında onların desteklemek içindir. Silahlı kuvvetlerimiz Umman Denizi, Fars Körfezi, Kızıldeniz ve diğer bölgelerin güvenliğinin koruyucusudur. Hem kendimizin hem de komşularımızın güvenliğini sağlarız."

Ruhani ayrıca, “Kitle imha silahları veya kimyasal silahlar peşinde değiliz ve bunları elde etmenin doğru olmadığına inanıyoruz. Büyük Liderimiz Ayetullah Hamanei’nin fetvasına göre bu tür silahların kullanılması İslami normlara aykırıdır. Biz Batılıların sağladığı ve Saddam rejiminin İran’a karşı kullandığı kitle imha silahları ve kimyasal silahların kurbanıyız.” açıklamalarında bulundu.

Batı ülkelerine seslenen Ruhani, şunları kaydetti:

“Yerli sanayi için nükleer enerji arıyoruz. Avrupa ve ABD, nükleer esndüstirimizin askeri amaçlı olmadığını çok iyi biliyor. Evet, daha yüksek zenginleştirme yapabiliriz, ancak nükleer silah peşinde değiliz. Enerji, tıp endüstrisi ve diğer sektörler için nükleere ihtiyacımız var.”

İran halkının büyük güçlere karşı durabilecek güce sahip olduğunu söyleyen Ruhani, “En büyük yabancı güç olan ABD'ye karşı durduk ve Amerikan insansız hava aracını düşürdük ve üssünü bombaladık. Gerginlik ve savaş peşinde değiliz, ancak dış güçlere de boyun eğmeyeceğiz.” diye konuştu.