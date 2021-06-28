İran'ın Tokyo Büyükelçiliği tarafından İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) desteğiyle Japonya'da "İran Kültürü Ayı" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında İran el sanatları ve yemeklerini konu alan "Güzel İran" adlı fotoğraf sergisi bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak ve İran sinemasından filmler gösterilecek. Ziyaretçilere günde üç çeşit İran yemeği sunulacak. Etkinlikte Japonlara İran geleneksel müziği de tanıtılacak.

28 Haziran-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "İran Kültürü Ayı" etkinliği olimpiyatların başlaması itibariyle Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yerleşkesinde yapılacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz'da başlayacak. Olimpiyatlar 8 Ağustos 2021 tarihinde son bulacak.

