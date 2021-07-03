İran yapımı üç film TRT 2 ekranlarında

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, temmuz ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı yönetmen Araş Lahooti'nin yazıp yonettiği Orange Days (Turuncu Günler) filimi, İranlı yazar-yönetmen Reza Mirkarimi’nin muhteşem eserlerinden biri olan “Şirin’in Kalesi” isimli film ve Menije Hikmet'in yönetmenliğini üstelendiği Bandar Band (Hayal Bandosu) filmi de televizyon ekranında olacak.

6 Temmuz Salı günü saat 21.00'da Orange Days (Turuncu Günler), filmiyle birlikte 19 Temmuz Pazartesi günü 21.00'da Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi) filmi ekranlarda olacak. Bandar Band (Hayal Bandosu) filmi ise 25 Temmuz Pazar günü 21.30'da izeleyebilirsiniz.