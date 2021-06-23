İran nükleer anlaşması görüşmeleri kademeli olarak ilerliyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere gittiği Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maas açıklamasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma konulu müzakerelere değinerek, "Viyana'daki görüşmeler kolay değil ve son haftalarda teknik sorunların ele alınması gerektiği netleşti. ABD’de Joe Biden'ın iktidara gelmesi ve İran'da ise seçimlerinin yapılmasıyla nükleer anlaşmaya geri dönebileceğimizi umuyoruz." dedi.

Nükleer müzakerelerin kademeli olarak ilerlediğini aktaran Mass, müzakere sürecinde nihai bir sonuca varılmasının önünde halen bazı engeller olduğunu söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için düzenlenen 6. tur görüşmeleri, Avrupa Birliği (AB) ve taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla 20 Haziran'da sona ermişti.