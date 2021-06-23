Blinken: Libya'daki tüm yabancı askerler çekilmeli

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya'da bulunan tüm yabancı askerlerin bu ülkeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Blinken, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere gittiği Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde düzenlenen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Libya'daki savaşa doğrudan ya da dolaylı olarak taraf ülkelerin dışişleri bakanları katılıyor.

ABD ile AB ülkeleri, yabancı askerlerin yanı sıra Libya'daki paralı savaşçıların da bu ülkeden çıkarılmasını talep ediyor.

Kaynak: Euronews