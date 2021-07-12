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12 Tem 2021 15:37

ABD'den Yemen Ensarullah Hareketi'ne müzakere çağrısı

ABD'den Yemen Ensarullah Hareketi'ne müzakere çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ensarullah Hareketi'ni Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi hükümeti ile görüşmeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili AlHadath TV kanalına yaptığı açıklamada, Ensarullah Hareketi'ni Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi hükümeti ile görüşmeye çağırdı.

ABD'li yetkili, Ensarullah Hareketi'ne hitaben, "Yemen krizinin çözümü askeri yöntem değil ve herkesin barış görüşmelerine katılması gerekiyor. Artık savaşı durdurma zamanı gelmiştir. Husiler ateşkesi kabul edip Abdurabbu Mansur Hadi hükümetiyle müzakere etmeli." dedi.

Yemen'in Marib bölgesinde Ensarullah Hareketi birlikleri ile istifa eden Abdurabbu Mansur Hadi hükümetine bağlı güçler arasındaki yoğun çatışmalar devam ediyor.

News Code 1895710
https://tr.mehrnews.com/news/1895710/

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