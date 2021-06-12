ABD Dışişleri Bakanı Çinli yetkili ile İran'ı görüştü

Reuters'e göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Komitesi Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yang Jiechi, diyalog ve işbirliğinin Çin-ABD ilişkilerinin ana eğilimi olması gerektiğine dikkat çekerek, işbirliğinin, çifte kazanç ve birbirinin endişelerine saygı temelinde kurulması gerektiğini vurguladı.

COVID-19 salgınıyla mücadele hakkında da değerlendirmede bulunan Yang Jiechi, Çin’in küresel salgınla mücadeleyi desteklediğini ve ABD’nin salgını kullanıp Çin’i karalama ve sorumluluklarından kaçınma gibi kötü eylemlerine kararlılıkla karşı çıktığını vurguladı.

Blinken ise, son günlerde iki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ikili ilişkilere faydalı olacağının altını çizerek, Çin’le her kademedeki temasları yoğunlaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD’nin Tek Çin politikasında ısrarcı olduğunu ve iki ülke arasında imzalanan 3 Ortak Bildiri’yi uyguladığını dile getiren Blinken, önemli uluslararası ve bölgesel konularda Çin’le fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

İki taraf ayrıca Tayvan meselesi, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamaları ve Viyana’da yürütülen İran nükleer anlaşması görüşmelerini ele aldı.