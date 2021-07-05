İmam Rıza (as) türbesinin UNESCO Listesine girmesi için çalışmalar başlatıldı

Kutsal Rezevi külliye'nin mütevelliliği İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kutsal Rezevi külliye'nin mütevellisi Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi, İran Kültür Bakanı Ali Asgar Munesan ile bir araya geldi.

İmam Rıza'nın (as) türbesinin 700 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Mervi, "Bu türbe İran ve İslam için sanat ve kültür açısından eşsiz bir hazinedir" diye konuştu.

İran Kültür Bakanı Ali Asgar Munesan ise görüşmede Kültür Bakanlığının İmam Rıza (as) türbesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için gerekli işlemleri başlattıklarını açıkladı.

Munesan sözlerinin devamında "İmam Rıza'nın (a.s) türbesi, ülkede İran ve İslam sanatı ve mimarisini yansıtan en değerli eserdir." dedi.