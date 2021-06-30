Kirmanşah'daki müzelerde kısa bir gezinti

Kirmanşah eyaleti 4 bine yaklaşık turistik yere sahip olduğu için ülkenin en çok turist çeken bölgelerinden biridir.

Kirmanşah’ta tarihi, dini ve kültürel binaların yanında birçok müze de dikkatleri kendine çekiyor.

Giyim ve Mücevher Müzesi

Giyim ve Mücevher Müzesi Kirmanşah’ın tekyeh ve tarihi mekanı olan Tekyeh Moaven al-molk’ün güney tarafında yer almaktadır. Bu müze Kirmanşah halkının yerel kıyafetlerini içinde barındırmıştır. Müzdede Pave, Gilan Garb, Hersin ve Kasr Şirin gibi ilçelerde yaşayan halkın yerel kıyafetleri sergilenmektedir.

Antropoloji Müzesi

Antropoloji Müzesi Tekyeh Moaven al-molk’ün Abbasiyeh bölümünün güney tarafında yer almaktadır. Müzede antikalar, el sanatları, giysiler, kültürel ve sosyal temalı eserlerden oluşan 29 vitrin bulunuyor.

Bu müzede ayrıca eski tarımcılık, hayvancılık, avcılık, yazı ve aydınlatma aletleri ve tekstil örneklerini de görebilirsiniz.

Zagros Paleolitik Müzesi

Zagros Paleolitik Müzesi tarihöncesi alanında uzmanlaşmış bir müzedir. Müze, İran'daki çeşitli Paleolitik alanlardan geniş bir taş aletleri ve hayvan fosil kemikleri koleksiyonu içermektedir.

Bu müze, Orta Doğu'daki ilk Paleolitik müzedir. Bu müze 2008 yılında Fereydun Bigleri ve Moradi Bistoni tarafından kurulmuştur.