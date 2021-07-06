AB'den işgalci rejim İsrail'in Filistin tutumuna tepki

Avrupa Birliği (AB), işgalci Siyonist makamlarının, Filistin halkına ve topraklarına yönelik yürüttüğü Yahudi yerleşim alanlarını genişletme, zorunlu tehcir, tahliyeler, yıkım ve evlere el konulması gibi tek taraflı adımlarının uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edildiğini bildirdi.

AB temsilcisi, AB'nin Kudüs ve Ramallah'taki misyonlarının başkanlarıyla yaptığı ortak açıklamada, Siyonist makamlarının, söz konusu gayrimeşru faaliyetleri derhal durdurması gerektiğini belirterek, ayrıca işgal rejimini, Filistinlere yasal inşaat ve restorasyon için uygun izinleri sağlamaya çağırdı.

Kudüs mahallelerindeki gerginliğin artmasına, çatışmalara ve sivillerin ölümüne bir an önce son verilmesi çağrısında bulunan AB’li yetkili, iki devletli çözüm vizyonuna ve önerisine destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Açıklamada, AB’nin, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltalayan tüm adımlara kesin olarak karşı çıktığı, taraflar arasındaki güvenin yeniden inşa edilmesi ve müzakereler masasına geri dönmek için bunlara uygun politikaların izlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Silvan beldesine bağlı el-Bustan Mahallesi'nde bir Filistinliye ait dükkanı imar izni olmadığı gerekçesiyle yıkmıştı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi